أكدت وزيرة الدفاع ونائب رئيس ​الحكومة​ ​زينة عكر​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "المرسوم الذي أحيل بخصوص ​التشكيلات القضائية​ تمّت إحالته في أقل من 5 أيام إلى ​القضاء​ الأعلى بواسطة وزيرة ​العدل​ لتخفيض العدد بالكادر المحدد قانوناً وهو 12 بدلاً من 18 والوزيرة بانتظار استلام المرسوم".

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كانت هذه تفاصيل خبر عكر: المرسوم الذي أحيل بخصوص التشكيلات القضائية تمّت إحالته بأقل من 5 أيام للقضاء الأعلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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