نفذ مندوبو ​وزارة الاقتصاد​ بالتعاون مع لجنة الامن الغذائي في ​اتحاد بلديات قضاء صور​ و​بلدية صور​ وبلدية ​البازورية​ جولة، على المحال التجارية ومؤسسات بيع المواد الغذائية والاستهلاكية في نطاق بلدة البازورية العقاري، وجرى الكشف على ​الاسعار​ وصلاحية السلع وتاريخها،وتم تسطير ​محاضر ضبط​ في حق المخالفين. إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر مندوبو وزارة الاقتصاد جالوا في البازورية ونظموا محاضر بحق مخالفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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