تجمع الاطباء دان الاعتداء على الدكتور لؤي شبلي: لإقرار حصانة الطبيب

دان "​تجمع الاطباء​ في ​لبنان​ - القطاع النقابي الطبي في ​التجمع الوطني الديموقراطي​ في لبنان"، ببيان، "الاعتداء الآثم الذي تعرض له الدكتور لؤي شلبي في ​مستشفى​ الشفاء في ​طرابلس​، أثناء قيامه بواجبه المهني"، مطالبا "​قيادة الجيش​ باتخاذ اشد التدابير المسلكية، بحق العناصر العسكرية المسؤولة عن الحادث، وإجراء ما تراه مناسبا من إجراءات لمنع تكرار حصول احداث مماثلة، تسيء الى ​المؤسسة العسكرية​، كما طلب من "​القضاء العسكري​ إنزال اقصى العقوبات بحق تلك العناصر".

وشدد على ان "الطبيب ليس مكسر عصا لأية جهة، والمطلوب حمايته خلال ممارسة مهنته الطبية الانسانية والجليلة، وحفظ كرامته وحياته"، مجددا مطالبته "جميع ​الكتل النيابية​ بالاسراع في إقرار قانون حصانة الطبيب".