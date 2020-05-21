دان "تجمع الاطباء في لبنان - القطاع النقابي الطبي في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان"، ببيان، "الاعتداء الآثم الذي تعرض له الدكتور لؤي شلبي في مستشفى الشفاء في طرابلس، أثناء قيامه بواجبه المهني"، مطالبا "قيادة الجيش باتخاذ اشد التدابير المسلكية، بحق العناصر العسكرية المسؤولة عن الحادث، وإجراء ما تراه مناسبا من إجراءات لمنع تكرار حصول احداث مماثلة، تسيء الى المؤسسة العسكرية، كما طلب من "القضاء العسكري إنزال اقصى العقوبات بحق تلك العناصر".
وشدد على ان "الطبيب ليس مكسر عصا لأية جهة، والمطلوب حمايته خلال ممارسة مهنته الطبية الانسانية والجليلة، وحفظ كرامته وحياته"، مجددا مطالبته "جميع الكتل النيابية بالاسراع في إقرار قانون حصانة الطبيب".
كانت هذه تفاصيل خبر تجمع الاطباء دان الاعتداء على الدكتور لؤي شبلي: لإقرار حصانة الطبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.