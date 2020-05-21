إدارة الكوارث في بلديات صور: لا اصابات اليوم على مستوى القضاء

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في ​اتحاد بلديات قضاء صور​، في بيان، انه "وبناء ل​تقرير​ رئيس طبابة ​القضاء​ الدكتور وسام غزال "أنه لم يسجل اليوم أي إصابة على مستوى القضاء ب covid - 19، كما صدرت نتيجة الحالتين المشتبهتين التي سجلتا أمس وهما سلبيتان، وتم تسجيل اليوم حالتين مشتبهتين"، وعليه فإن عدد المصابين في القضاء ما زال 42 مصابا".

هذا وأعلنت وزارة الصحة العامة، في وقت سابق، عن "تسجيل 63 إصابة جديدة بكورونا ليصل العدد إلى 1024 حالة 36 من الأشخاص المقيمين و27 حالة من الوافدين"، مشيرة الى "تسجيل 663 حالة شفاء، في حين إستقر عدد الوفيات على 26 حالة، والحالات الحرجة 4 حالات".