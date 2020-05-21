منظمة التحرير: لانجاز اعمار نهر البارد وتسليم البيوت

طالبت قيادة ​منظمة التحرير الفلسطينية​ في ​الشمال​ وكالة غوث ​اللاجئين الفلسطينيين​ وتشغيلهم "​الاونروا​"، بـ"ضرورة الاسراع في انجاز بناء ما تبقى من اقسام في ​مخيم نهر البارد​ وتسليم البيوت الى أصحابها في الظروف الصعبة التي يواجهون"، موضحة ان "مخيم نهر البارد الذي دمر بفعل ارهاب عصابة العبسي التي خطفت المخيم على حين غفلة واعتدت على الجيش ال​لبنان​ي الشقيق مما جعل اهالي المخيم يخرجون منه لاتاحة الفرصة امام الجيش لاستئصال ​الارهاب​ وحماية امن لبنان".

ولفتت ​القيادة​ الى انه "غادر الاهالي المخيم على وعد بالخروج الموقت والعودة السريعة والاعمار الحتمي، ولكن لغاية يومنا هذا ما زال اهالي مخيم نهر البارد يعانون الامرين لان هناك ما يزيد عن 30 في المئة من اهالي المخيم لم يعودوا الى منازلهم يهيمون على وجوههم متنقلين من منزل الى آخر لا يستطيعون دفع بدل الايجار وخصوصا في هذه الايام في ظل جائحة ​كورونا​ وعدم وجود فرص عمل".