نقابة الصحافة بمناسبة عيد الفطر: لحماية الاعلام وتأمين مقومات صموده بهذه الظروف الصعبة

أعلنت ​نقابة الصحافة​، في بيان، انه "يطل ​عيد الفطر​ على ​العالم​ وفي القلب غصة حول معنى التهنئة بالعيد والوطن يعاني جملة ازمات اقتصادية ومالية واجتماعية وصحية، ولكن من منطلق الايمان بالامل بالغد الآتي يهنئ مجلس النقابة ال​لبنان​يين عموما والمسلمين خصوصا بعيد الفطر السعيد ويهنئ لبنان الوطن بذكرى ​عيد المقاومة والتحرير​ سائلا المولى ان يعيده علينا والحال غير هذه الحال"، مؤكدة على "وحدة الجسم الاعلامي بكل تنوعاته، ويأسف لما يثار من محاولات لشرذمة هذا الجسم الاعلامي وبث الفرقة بين المنضوين اليه".

ولفتت الى ان "​الحكومة​ بكل مكوناتها و​وزارة الاعلام​ بشكل خاص مدعوة بدورها الى حماية الاعلام والسعي الى تأمين مقومات صموده في هذه الظروف الصعبة، والتشدد في تطبيق ​قانون الاعلام​ و​قانون المطبوعات​ ليس فقط على الاعلام الشرعي بل ايضا على منتحلي الصفة الذين لا مرجعية قانونية او رقابية او حسابية عليهم".