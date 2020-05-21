شكرا لقرائتكم خبر عن طاقة النواب: العمل والإنتاج داخل قطاع البترول لم يتاثر بتداعيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن قطاع البترول بجميع شركاته وهيئاته كان على مستوى المسئولية ولم يتأثر الانتاج والعمل داخل هذا القطاع الواعد بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا، مشيدا بالجولات المكوكية التى يقوم بها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لمختلف مواقع العمل والانتاج التابعة لقطاع البترول.

وقال "السويدى"، إن زيارة وزير البترول والثروة المعدنية لمستودع شركة مصر للبترول بمدينة بدر أكدت أن هذا المشروع يعد واحدا من أهم المستودعات الحديثة التي يتم تشغيلها بنظام تحكم آلي متطور يعمل على انتظام عمليات الشحن والتفريغ والإطفاء والقياس الأوتوماتيكي، خاصة وأنه تم تشغيله ضمن برنامج وزارة البترول لتطوير وتحديث منظومة نقل وتخزين وتداول وتوزيع المنتجات البترولية .

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وأشاد النائب طلعت السويدى، بتأكيد المهندس طارق الملا خلال تفقده لهذا المشروع على ضرورة التزام العاملين بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا " المستجد، خاصة وأن هذا المجال الحيوي يتطلب الانتقال من أماكن التوزيع الرئيسية إلى أماكن الاستهلاك المختلفة من مستودعات فرعية ومحطات التموين المنتشرة في جميع المحافظات وتأكيده على أن هذا المستودع يتميز بوجوده خارج الكتلة السكنية والأماكن ذات الكثافة المرورية، فضلا عن أنه مجاور لمستودع شركة "التيوب" وخطوط نقل المنتجات البترولية الرئيسية القادمة من منطقة السويس أو من منطقة مسطرد، بالإضافة إلى وقوعه عند ملتقى عدة طرق جديدة بجوار الطريق الإقليمي الدولي.

ولفت إلى أن كل ذلك يسهل حركة نقل المنتجات البترولية ، وتلبية احتياجات محافظة القاهرة والمحافظات المجاورة، موجها التحية والتقدير لجميع القيادات والعاملين داخل هذا المشروع المهم.

وأشاد عضو مجلس النواب بتصريحات حسين فتحي رئيس شركة مصر للبترول التى أكد فيها أن المستودع يشتمل على صهريجين للسولار بسعة حوالي 11.5 ألف طن ، وصهريجي بنزين "80 " بسعة إجمالية تبلغ حوالي 6 آلاف طن، وثلاثة صهاريج لبنزين "92" بسعة إجمالية تبلغ حوالي 5 آلاف طن، وصهريج لبنزين "سوبر 95 " بسعة تبلغ حوالي 750 طنا، كما يشتمل على 6 عدادات قياس لشحن السولار، و5 عدادات قياس لشحن بنزين 80، و4عدادات قياس لشحن بنزين 92، وعدادين قياس لشحن "بنزين 95"، إضافة إلى تأكيده أيضا بأنه يتم حالياً شحن السولار من المستودع كمرحلة أولى ، كونه من المنتجات الرئيسية التي تعتمد عليه حركة النقل، وأنه مخطط تشغيل المرحلة الثانية لشحن البنزين بكافة أنواعه خلال الفترة المقبلة، منوها إلى أن نجاح هذه المنظومة الجديدة للتحكم في شحن المنتجات البترولية بمستودع "بدر" يمكن تطبيقها مستقبلاً في تطوير جميع مستودعات الوقود بالشركة.