شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين": تطهير دوري لمقر النقابة وإلزام المترددين بارتداء الكمامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني تجاة الوطن في ظل الأزمة التي تواجهه للحماية من فيروس كورونا المستجد .

وأكد طارق سعدة نقيب الاعلاميين أن الحكومة وضعت عددا من الضوابط والإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس، وراهنت على وعى المواطن من خلال اتباعه لتلك الإجراءات لكن الأمر أيضا لا يقتصر على وعى المواطن بل يمتد إلى مؤسسات المجتمع المدنى .

و أضاف محجوب سعدة سكرتير عام نقابة الاعلاميين أن هناك دور فعال فى مواجهة هذا الوباء تقوم به الوسائل الإعلامية كافة المسموعة والمرئية لحظة بلحظة من خلال التثقيف والتوعية للحد من خطر هذا الفيروس.

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وأشار خالد فتوح عضو مجلس الادارة وأمين الصندوق الى أن النقابة ستوفر الماسكات وادوات التعقيم بأسعار مخفضة للسادة الأعضاء بمقر النقابة عقب اجازة عيد الفطر مباشرة ، مضيفا أن النقابة ستستمر في التعقيم الدوري لمقرها حرصا منها علي سلامة الجميع.

وفي النهاية شدد نقيب الاعلاميين علي الاعضاء والمتقدمين لطلب العضوية وتصاربح مزاولة المهنة وكل المترددين علي مقر النقابة أن يلتزمو بارتداء الماسكات الواقية حال تواجدهم بمقر النقابة انطلاقا من حرص مجلس النقابة علي سلامة الجميع والتزاما بتفيذ تعليمات الدولة الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيرس كورونا المستجد حتي نتجاوز جميعا تلك المحنة العالمية بسلام.