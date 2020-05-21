إسكان النواب: مشروع بشاير الخير يهدف لتنظيم المدن القديمة وإعادة بناء مصر



وأوضح عضو لجنة الإسكان الاجتماعي بمجلس النواب، أنه تم أيضا إعادة ودراسة اشترطات البناء في مصر بما يتوافق مع الكثاقات السكانية وهو توجه الدوله لوقف الازدحام والتكدس السكاني مما يزيد من ايجاد حياة كريمة لكل المصريين في كل المدن والقري والأحياء والمراكز، والتطوير في ذلك نال كل مجالات البنية التحتية من طرق جديدة ومدن بديلة للعشوئيات سكن اجتماعي ومناطق صناعية ولوجيستية ضخمة.

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وكانت قد عرضت الاحتفالية الخاصة بافتتاح المرحلة الثالثة من مشروع "بشائر الخير 3"، فيلما تسجيليا بعنوان "بشائر الخير 3"، بحضور ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتطرق الفيلم إلى محافظة الاسكندرية، وكيفية تنفيذ مشروعات بشائر الخير فى الإسكندرية، وأهمية هذا المشروع، ودور المؤسسات المختلفة فى تنفيذ هذا المشروع، وتطوير المناطق العشوائية فى عروس البحر الأبيض، وتنفيذ مشروعات سكنية بخدمات متكاملة.