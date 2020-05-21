إسكان النواب: مشروع بشاير الخير يهدف لتنظيم المدن القديمة وإعادة بناء مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن لجنة الإسكان الاجتماعي وعضو الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أن مشروع بشائر الخير نموذج يتم تنفيذه في كل ارجاء مصر بهدف خلخلة وتنظيم المدن القديمة وإعادة تخطيطها وهي استراتيجية للقيادة لإعادة بناء مصر من جديد. وشدد أن القيادة السياسية لم تكتف ببناء مدن جديدة في كل أركان مصر بل يمتد التطوير والبناء للمدن القديمة بإعادة تخطيطها استراتيجيا بمخطط تفصيلي لكل مدينة قديمه بما يتوافق مع إمكانياتها وقدرتها فهي عملية خلخلة وبناء وتنظيم جديد لتلك المدن القديمه ومنها على سبيل المثال مشروع القاهرة التاريخية ومشروع تطوير مدينة الاسكندريه العريقة لتكون مركز سياحي وتكنولوجي ومعرفي وبوابه ثانية لمصر لأستقبال الاستثمارات الكبيرة لتوفير مئات الالاف فرص العمل الاضافية.
وأوضح عضو لجنة الإسكان الاجتماعي بمجلس النواب، أنه تم أيضا إعادة ودراسة اشترطات البناء في مصر بما يتوافق مع الكثاقات السكانية وهو توجه الدوله لوقف الازدحام والتكدس السكاني مما يزيد من ايجاد حياة كريمة لكل المصريين في كل المدن والقري والأحياء والمراكز، والتطوير في ذلك نال كل مجالات البنية التحتية من طرق جديدة ومدن بديلة للعشوئيات سكن اجتماعي ومناطق صناعية ولوجيستية ضخمة.
وكانت قد عرضت الاحتفالية الخاصة بافتتاح المرحلة الثالثة من مشروع "بشائر الخير 3"، فيلما تسجيليا بعنوان "بشائر الخير 3"، بحضور ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتطرق الفيلم إلى محافظة الاسكندرية، وكيفية تنفيذ مشروعات بشائر الخير فى الإسكندرية، وأهمية هذا المشروع، ودور المؤسسات المختلفة فى تنفيذ هذا المشروع، وتطوير المناطق العشوائية فى عروس البحر الأبيض، وتنفيذ مشروعات سكنية بخدمات متكاملة.
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