شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بشأن خطة الحكومة لمواجهة أزمة إنقطاع المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بشأن خطة الحكومة في مواجهة أزمة إنقطاع المياه.

وقال فؤاد، إنه في إطار الأزمة التى تعانى منها محافظة الجيزة منذ قرابة 3 أعوام بسبب تزايد معدلات إنقطاع المياه بالجيزة، وكذلك مع حلول فصل الصيف والذى تتضاعف فيه كمية إستهلاك المياه.

وتابع فؤاد، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى قد أعلنت أن هناك توسعات في محطات جزيرة الدهب على مرحلتين، ومحطات أوسيم والحوامدية، وكذا صيانة في محطة إمبابة، وهذا ما قد يحسن في أوضاع المياه قليلا ويوفر قرابة 300 ألف متر مكعب.

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وأشار فؤاد، أنه بتاريخ ديسمبر 2018 أخطرتنا شركة المياه والشرب والصرف الصحى بخطاب رسمى يفيد أنه بعد تشغيل توسعت محطة مياه جزيرة الدهب بطاقة 160 ألف متر مكعب يوميا سيتم التغلب على أزمة إنقطاع مياه الشرب لفترات طويلة لزيادة كمية المياه المنتجة.

وأكد فؤاد، أنه حتى تلك اللحظة نعانى من إستمرار إنقطاع المياه لمدة طويلة بشكل مبالغ فيه؛ وأن ما تم تنفيذه من تلك الخطة المعلنة حتى الآن لم يلبى الإحتياجات الرئيسية رغم أن توسعات محطة جزيرة الدهب تعد حل نصف الأزمة وحدها، خاصة بعد أن طالت الإنقطاعات محيط منطقة الهرم والتى تحتوى العديد من الأحياء بداية من حدائق الأهرام حتى العمرانية.

وطالب فؤاد، بإحالة طلب الإحاطة الي لجنة الإسكان والمرافق لمناقشته وبحث ما ورد به، وبيان ما تم تنفيذه من تلك الخطة والمراحل المنتهية والخطة المستقبلية في ظل دخول فصل الصيف والإرتفاع الشديد فى درجات الحرارة.