شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الجميل: افتتاح الرئيس للمشروعات العملاقة رسالة للمؤسسات والمستثمرين بضرورة العمل لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار تنفيذ المشروعات القومية المهمة رغم ما تشهده الفترة الحالية من انتشار لفيروس كورونا، يقدم لجميع المستثمرين ورجال الأعمال والمؤسسات ، نموذجا يحتذى في ضرورة العمل بجدية شديدة تحت كل الظروف وعدم الاستسلام لمنطق الإغلاق والتعطيل كوسيلة لمواجهة فيروس كورونا

وقال أيمن الجميل إن مشروعات "بشاير الخير3"، التي افتتحها الرئيس اليوم بمحافظة الإسكندرية مدعاة لفخر أي إنسان مصري، حيث ستحول المنطقة بأكملها إلى منطقة حضرية وستحدث نقلة نوعية في المحافظة بأكملها ، مشيرا إلى أن "مشروع بشاير الخير3" استكمال لمشروع "بشاير الخير"1 و"بشاير الخير2" ؛ ويعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطني منطقة "مأوى الصيادين" العشوائية، و يضم قسمين، الأول منطقة الأهالى وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ تضم 200 عمارة سكنية بواقع 10 آلاف و 624 وحدة سكنية ، ويضم القسم الثاني من المشروع منطقة استثمارية على مساحة 30 فدانا؛ تضم مجمع سينمات ومجمع بنوك؛ وعددا من القاعات المتعددة الأغراض والمباني التجارية والمطاعم وأماكن الترفيه ومحطة وقود.

واعتبر رجل الأعمال أن مشروع "بشاير الخير 3" هو النموذج الأفضل للتنمية الشاملة في المجتمعات النامية ، وتجربة يمكن تعميمها على كافة المجتمعات الطامحة إلى تغيير مؤشرات النمو فيها للأفضل داخل القارة الأفريقية ، مشيرا إلى أن المستهدف من المشروع أن يستفيد منه أكثر من 50 ألف مواطن ، على مدى عامين ونصف العام وبمشاركة أكثر من 75 شركة مصرية.

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وأشار أيمن الجميل إلى أن المشروع القومى لتطوير محور المحمودية، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم يُعد محوراً تنموياً سيغير الوجه الحضارى للمحافظة، وسيرفع من قيمة الأراضى بهذه المنطقة، وإعادة استخدامها بشكل مختلف بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات التنمية، كما يُعتبر المحور طريقاً موازياً للكورنيش، وسيعمل على تسهيل الحركة والانسيابية المرورية من خلال الربط العمودى مع الكورنيش.

ودعا رجل الأعمال أيمن الجميل رجال الصناعة والأعمال وأصحاب المشروعات والمستثمرين إلى ضرورة الالتفات إلى ما تتطلبه المرحلة الحالية من ضرورة بذل جهود مضاعفة لاحتواء الآثار السلبية لأزمة كورونا على الاقتصاد العام وعلى الفئات البسيطة من العمال والمواطنين ،مع الالتزام في الوقت نفسه بالضوابط والاشتراطات الصحية الضرورية ، فيما يسمى بضرورة التعايش مع فيروس كورونا

وثمن رجل الأعمال أيمن الجميل مشروع تطوير محور المحمودية ، مشيرا إلى آثاره الإيجابية الهائلة على محافظة الإسكندرية ، مشيرا إلى أن تطوير مسار ترعة المحمودية بالإسكندرية، كمحور مروري ورئيسي للحركة بالمحافظة، مع وضع أنسب الحلول للنهوض بالمناطق المحيطة بمسار المشروع، سيرفع من قيمة المناطق المحيطة، ويقضى على مظاهر العشوائية بها، بجانب مساهمته فى حل وتحسين نوعية وكمية المياه، وتوصيل المياه لمناطق جديدة، بالإضافة إلى توفير المشروع لنحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.