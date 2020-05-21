شكرا لقرائتكم خبر عن بلاغ للنائب العام ضد صفحات تهاجم جمعية رسالة الخيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم شريف عبد العظيم محمد عبد العظيم رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة الخيرية المشهرة تحت رقم 444 لعام 2020، ببلاغ للنائب العام ضد مجموعة من الأشخاص والحسابات الوهمية على السوشيال ميديا هاجموا الجمعية بأسلوب ممنهج.

وأوضح البلاغ الذي تقدم به المحامي طارق عبد العزيز، وحمل رقم 22656 عرائض النائب العام لسنة 2020، أن كل من "شيماء النقيب والقائمين على إدارة صفحة وبرنامج قول يا شعب، وعلي عزب، وإيهاب مصطفى، وشكرى عبد الرحمن، وآخرين، وحسابات وصفحات تحمل اسم "كلنا مصر ، وعاشقة مصر – على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، ومصرى رافع رأسً فوق، وصفحة هنبنى مصر، وصفحة سكر بره، وصفحة أحباء مصر، وصفحة كتيبة 16 إعدام، وآخرين، والمحرضين لهم، قادوا حملات شرسة وهجمات ضخمة تهدف فى المقام الأول إلى هدم هذا الصرح العظيم "جمعية رسالة الخيرية" الذى يعد حصن للفقراء والمساكين والمحتاجين وباب مفتوح أمام طموحات شباب هذا الجيل.

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وأوضح البلاغ أن سالفى الذكر يهدفون إلى هدم المؤسسة كى يوصد باب من أبواب الخير في وجه الفقراء وأصحاب الحاجة، حيث ارتكبوا جريمتى القذف والسب المنصوص عليهما في قانون العقوبات وفقا للنموذج القانوني الوارد في نصي المادتين 302 و306 من قانون العقوبات والجرائم المبينة بالقانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم التقنيات.

وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق في الوقائع والحصول على الدلائل والقرائن الفنية لدى الإدارة العامة لمباحث الانترنت، وما يسفر ويكشف عنه التحقيق من عناصر قائمة على إدارة هذه الحملة البشعة والشعواء سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة أو التمويل والتي تهدف فى مجموعها إلى كسر الأذرع المعاونة للدولة المصرية فى هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.