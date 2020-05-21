عبد الرحيم على: اعتقال كاتم أسرار البغدادى بالعراق صفعة قوية لتنظيم داعش الإرهابى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس بنجاح جهاز المخابرات العراقى فى اعتقال الإرهابي "عبد الناصر قرداش" شقيق عبد الله قرداش المرشح لخلافة أبو بكر البغدادى فى قيادة تنظيم داعش الإرهابى، وكاتم أسرار البغدادي.

وفى أول تصريح له عقب الاعتقال.

وقال "على" فى بيان له أصدره اليوم أن تصريحات عبد الناصر قرداش كاتم أسرار البغدادى التى أكد فيها عقب اعتقاله ان زعيم تنظيم داعش الإرهابى السابق كان ديكتاتوراً يتمسك بآرائه ولا يتراجع عنها ابدا وأنه كان لا يستمع إلى نصائح المقربين منه، هي جزء من خزائن اسرار الرجل الذي ترأس اكثر التنظيمات تطرفا في العالم.

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وكشف قرداش عن خلافات حادة كانت موجودة وما زالت بين عناصر التنظيم الأجانب والعرب حول عدد من القضايا منها؛ قتل الأسرى، وسرقة الأموال.

وطالب "علي" من جميع الدول التى لديها قيادات واعضاء من تنظيم داعش الارهابى بالاسراع فى اعتقالهم وتسليمهم الى دولهم لمحاكمتهم حتى يتم القضاء على هذا التنظيم وغيره من التنظيمات والجماعات والتيارات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم جماعة الاخوان الارهابية معتبرا القبض على عبد الناصر قرقاش بمثابة صفعة قوية لتنظيم داعش الارهابى. وكان جهاز المخابرات العراقى قد اعلن عن اعتقال "عبد الناصر قرداش" شقيق عبد الله قرداش خليفة ابو بكر البغدادى فى قيادة تنظيم داعش الإرهابى.

ونقلت وسائل إعلام عراقية حكومية، عن الجهاز، إنه "تم اليوم إلقاء القبض على الإرهابي المدعو عبد الناصر قرداش، وأضافت أن "ذلك جاء وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة" يذكر أن قرداش كان أحد المرشحين لخلافة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي الذي قتل على يد القوات الأمريكية في غارة أمريكية بمدينة إدلب السورية.