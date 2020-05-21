شكرا لقرائتكم خبر عن شادية تغني لأشهر "جريمة سياسية".. في وثائقيات شريف عارف "حقيقة في دقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض الكاتب الصحفي شريف عارف اليوم في حلقاته الوثائقية "حقيقة في دقيقة" على مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان، جانباً من رحلة الفنانة والمطربة الراحلة شادية، التي إربتط بها المصريون على مدى عقود طويلة.

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ويقول شريف عارف إن أغنية " قولوا لعين الشمس " التي غنتها العظيمة شادية من كلمات الشاعر مجدي نجيب وألحان بليغ حمدي، لها جذور تاريخية ، وأن مطلعها جزء أصيل من الفوكلور المصري.

ويضيف شريف عارف : إن مطلع الاغنية شدى به المصريون ليلة إعدام الشاب ابراهيم الورداني ، والذي أطلق الرصاص على رئيس الحكومة بطرس باشا غالي عام 1910. ففي هذا التوقيت كان " الورداني " مشهوراً بلقب غزال البر ، فغني الناس في ليلة إعدامه اغنية تقول مطلعها : " قولوا لعين الشمس ما تحماشي..لأحسن غزال البر صابح ماشي".

يذكر أن شريف عارف هو كاتب صحفي بصحيفة " المصري اليوم"، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها " الاخوان في ملفات البوليس السياسي" و" 26 يناير ..حريق القاهرة مدبرون ومنفذون" ، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية. كما أشرف خلال العام الماضي على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة .