السعودية تعرب عن رفضها لإجراءات إسرائيل لضم أراض في الضفة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - أ ش أ

أعربت المملكة العربية السعودية اليوم /الخميس/ عن رفضها لخطط وإجراءات إسرائيل لضم أراضٍ في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - تنديد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب، وأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الخارجية السعودية التأكيد على موقف المملكة الثابت تجاه الشعب الفلسطيني ووقوفها الدائم إلى جانبه، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، كما تؤكد دعم المملكة للجهود الداعية لدفع عجلة التفاوض وفق مقررات الشرعية الدولية، للتوصل إلى حل عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني .

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