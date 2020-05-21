الأزهر يعلن الجداول الجديدة لامتحانات الشهادة الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، جداول امتحانات الشهادة الثانوية (الدور الأول) للعام الدراسي 2019/2020م، طبقا للمواعيد الجديدة وذلك ابتداءً من 21 يونيو.

وأكدًا أنه حرصًا على سلامة وصحة طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد؛ سيتم إجراء عمليات التطهير والتعقيم لمقرات اللجان بصفة يومية.

وكان وكيل الأزهر، أعلن في وقت سابق عن تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية إلى 21 يونيو بدلًا من 31 مايو الجاري، وذلك في ضوء ما صدر من قرارات عن الدكتور مصطفى مدبولي.

من جانبه قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد_الأزهرية، إنه يجري حاليا التحضيرات اللازمة لإجراء الامتحانات مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية المتعلقة بمجابهة تفشي وباء كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.