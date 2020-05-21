بعد "شهادة السلامة".. 4 فنادق تستقبل النزلاء في عيد الفطر بالسخنة "صور"

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

حصلت 4 فنادق في منطقة السخنة جنوب السويس، على شهادة السلامة الصحية، بعد استيفاء الضوابط العامة للفنادق والمنتجعات السياحية، والتي أقرها مجلس الوزراء، مع السماح للمنشآت باستقبال النزلاء في إجازة عيد الفطر المبارك، مع تطبيق الاشتراطات.

وكانت وزارة السياحة والآثار مضت في تنفيذ تلك الإجراءات كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وحرصًا على سلامة النزلاء، ودعت الوزارة شركات السياحة والمواطنين بقصر التعامل مع الفنادق مع التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

وقال مصدر مسئول بمكتب السياحة في السويس، إن لجنة تفتيش مشتركة ضمت وفدًا من وزارة السياحة، ومديرية الصحة في السويس، فحصت 5 فنادق تقدمت بطلب لغرفة المنشآت الفندقية للحصول على الشهادة الصحية وإعادة التشغيل بعد الإفادة باستيفائهم الاشتراطات المطلوبة.

وبعد الفحص منحت اللجنة 4 فنادق فقط في منطقة السخنة الشهادة الصحية، بعد التأكد من توافر جميع الاشتراطات الصحية، وهي فنادق مارينا وادي الدوم، وكورال سي العين السخنة، وجراند أوشن، وليتل جاز.

وأوضح المصدر أن الفندق الخامس، وعدد من الفنادق الأخرى التي تقدمت لاحقا بطلب لإعادة التشغيل تعمل حاليا على توفيق أوضاعها وتوفير الاشتراطات والتجهيزات المطلوبة للعمل بعد عيد الفطر المبارك، وتستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق.

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وكشف المصدر أن إدارة الفنادق التي تقدمت بطلب للموافقة على إعادة التشغيل، تعهدت برد المبالغ المالية وحجوزات النزلاء في حال عدم موافقة وزارة السياحة على منحهم الأذن بإعادة التشغيل.

وقال ناصر الصفتي، مدير فندق وادي الدوم إن إدارة الفندق انتهت من التجهيزات والاشتراطات الصحية التي تضع في المقام الأول صحة النزيل والعاملين بالفنادق والقرى السياحية، وحصل بموجب ذلك على شهادة السلامة الصحية.

وأوضح أن الاشتراطات شملت تجهيز عيادة وتوفير طبيب مقيم بالتنسيق مع مديرية الصحة في السويس، وتوفير بوابة تعقيم مع قياس حرارة كل زائر وإجراء فحص ظاهري بمعرفة الطبيب، وتعقيم أمتعة النزلاء قبل الدخول، وتعقيم كافة الأماكن التي يتردد عليها النزلاء.

وأضاف الصفتي، أن الاشتراطات تضمنت أيضا عدم تجاوز سعة الغرفة لشخصين بالغين وطفل، وتوفير لافتات توعية عن طرق الوقاية من العدوى، وتشغيل 50% من العمالة بحد أقصى، وتخصيص جزء من الفندق للحجر الصحي لحالات الإصابة البسيطة، أو المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، مع إخطار وزارة الصحة فور حدوث ذلك.

وتوفير وسائل تعقيم للنزلاء، وتطهير كل غرفة يغادرها النزلاء وعدم شغلها قبل مضي 48 ساعة، وحظر خدمة البوفيه في المطعم، واستخدام أدوات أحادية الاستخدام.