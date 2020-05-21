للمرة الثانية.. تأجيل استلام 78 موظفًا للعمل بـ"مياه جنوب سيناء"

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، بيانًا بتأجيل مواعيد تعاقد 87 موظفًا جديدًا، لشغل الوظائف الشاغرة بالشركة إلى يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو المقبل.

وقالت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف بالمحافظة، إنه للمرة الثانية يجري تأجيل تسليم العمل لعدد 87 موظفًا جديدًا من المرشحين للعمل بالتعاقد طبقًا للإعلان رقم (1) لسنة 2019، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة داخل المؤسسات الحكومية، بتخفيف عدد العاملين بها، للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد رئيس قطاع شركة المياه، أن التأجيل بهدف الحرص على صحة العاملين في قطاع الشركة، وسيجري تسليم الموظفين الجدد عملهم، 1 يوليو المقبل، بعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد –19".

وأوضحت الشركة أنه كان من المقرر أن يتسلم العاملين الجدد العمل يوم الأحد الموافق 3 مايو الجاري، ولكن جرى تأجيل استلام العمل إلى الاثنين الموافق 3 يونيو المقبل، وللمرة الثانية جرى تأجيل مواعيد الاستلام إلى 1 يوليو المقبل.