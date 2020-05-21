زخاروفا: روسيا تستلم دفعة أجهزة تنفس صناعي من الولايات المتحدة

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس أن دفعة جديدة من أجهزة التنفس الاصطناعي سترسلها الولايات المتحدة الأميركية لروسيا خلال الأسبوع القادم.



وقالت زاخاروفا قولها - خلال مؤتمر صحفي - "سنتسلم اليوم وكما هو متوقع خمسين جهازا للتنفس الاصطناعي من المترقب وصول

دفعة جديدة من هذه الأنظمة الأسبوع المقبل وستكون بعهدة مركز "بيروجوف". سيقرر المتخصصون بشأن التوزيع الإضافي للمعدات الأميركية على المؤسسات الطبية الروسية، مع مراعاة الوضع الصحي الوبائي واعتمادًا على الحاجة الحقيقية لها.

وأوضحت المتحدثة أن الدفعة الأولى من أنظمة التنفس الاصطناعي ستصل اليوم.

وصرح العديد من المسؤولين في وقت سابق أن الولايات المتحدة الأميركية سترسل أجهزة التنفس الاصطناعي إلى روسيا على متن طائرة عسكرية بعد توقف الطيران المدني.

وأرسلت الولايات المتحدة الأميركية الدفعة الأولى وهي عبارة عن 50 جهاز تنفس اصطناعيا إلى روسيا يوم 20 مايو أما البقية وعددها 150 جهازًا سترسل في وقت لاحق.