الحكومة اللبنانية تمدد التعبئة العامة إلى 7 يونيو المقبل

قررت الحكومة اللبنانية تمديد حالة التعبئة العامة لمواجهة وباء كورونا والحد من انتشاره، حتى 7 يونيو المقبل، وذلك في ضوء التوصية الصادرة بهذا الشأن من المجلس الأعلى للدفاع



وكان المجلس الأعلى للدفاع قد رفع قبل يومين توصية إلى الحكومة بتمديد حالة التعبئة العامة القائمة، والتي تتضمن عددا من التدابير والإجراءات والقيود على عمل المؤسسات العامة والخاصة والأنشطة الاقتصادية والتجارية والتنقلات لمنع تفشي الوباء.

وقالت وزيرة الإعلام المتحدثة باسم الحكومة اللبنانية منال عبد الصمد – في مؤتمر صحفي عقدته ظهر اليوم في ختام اجتماع

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مجلس الوزراء – إن طبيعة حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تُكتشف لا تدل على انتشار واسع للوباء في لبنان، وإنما بطريقة محددة في بعض النقاط، كما أن سببها الأساسي هو بعض الرحلات الوافدة من الخارج لإجلاء المغتربين وإعادتهم إلى لبنان.

وأشارت إلى أن حالات الإصابة الأخرى بالفيروس سببها عدم مراعاة إجراءات التعبئة العامة وما تنطوي عليه من تدابير صحية ووقائية، لافتة إلى أن وزير الداخلية وعد باتخاذ إجراءات

صارمة لإلزام اللبنانيين بارتداء الكمامات والتقيد بالتباعد على نحو يمنع التفشي السريع للفيروس.

وأضافت أنه لا يوجد توجه في الوقت الحالي لدى الحكومة لإعادة فتح المطار أمام حركة الطيران العادية، مشيرة إلى أن آخر رحلات الإجلاء ستكون يوم الأربعاء المقبل، وأن استئناف الرحلات الجوية معلق لأجل غير مسمى، مؤكدة أنه في الوقت الحالي لا يوجد ثمة تصور لإعادة فتح المطار.

من ناحية أخرى، أكدت وزيرة الإعلام أن هناك خطة معينة جرى وضعها بالاتفاق بين رئيس الحكومة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه، سيبدأ تنفيذها اعتبارا من الأربعاء المقبل وتستهدف حماية سعر صرف الليرة اللبنانية ودعم الأنشطة التي تتعلق باستيراد المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية.