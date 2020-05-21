لبنان يُسجل 63 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 1024 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعيةاللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة.
المتعافين تأكد في ضوء فحص الـ بي سي آر وظهور نتيجتين سلبيتين متتاليتين، كما أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 2057 فحصا للمقيمين داخل لبنان و90 فحصا للبنانيين العائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.
وأشارت الوزارة - في بيان لها اليوم الخميس - إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 663 شخصا، موضحة أن هذا العدد من
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