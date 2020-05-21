مستشار النمسا: أزمة كورونا تتطلب التركيز على السياحة الداخلية

أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس أنه سيتم التركيز على السياحة الداخلية في البلاد لحين تجاوز أزمة فيروس كورونا الراهنة واستقرار أوضاع الإصابات في العديد من دول العالم، مشيرا إلى أن شركات السياحة سوف تبدأ عملها مرة أخرى اعتبار من يوم 29 مايو الجاري كما هو مخطط لها.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الخميس للمستشار النمساوي سباستيان كورتس ووزيرة السياحة إليزابيث كوستنجر ورئيس الغرفة الاقتصادية النمساوية هارالد مهرر.
وقالت وزيرة السياحة إن الطريق ممهد أمام قضاء الإجازات في المنتجعات النمساوية، لافتة إلى أنه من المهم أيضًا فتح الحدود مع الدول التي تسيطرعلى أزمة وباء كورونا، وفي مقدمتها ألمانيا والجمهورية التشيكية وسويسرا.
وأضافت الوزيرة أن العطلات في النمسا سوف تكون آمنة بشكل كبير، حيث سوف تجرى الفحوصات الطبية لكل العاملين في قطاعي السياحة والفندقة.
وقال رئيس الغرفة الاقتصادية النمساوية: "نسعى لأن تكون النمسا الدولة الأكثر أمانًا لقضاء العطلات في العالم"، مشيرا إلى أنه سيتم الترويج للرحلات إلى النمسا في ألمانيا اعتبارا من الشهر المقبل.
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