إيران تُسجل 2392 إصابة بكورونا في يوم

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 7249 حالة، بعد تسجيل 66

حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم، أن إجمالي

عدد الإصابات ارتفع إلى 129 ألفا و341 حالة، بعد تسجيل 2392 حالة إصابة جديدة، لافتا إلى أن 2655 من المصابين في وضع صحي حرج، موضحا أن عدد المتعافين تجاوز 100 ألف حالة.