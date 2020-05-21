العراق: تفكيك عجلة مفخخة بالأنبار وعبوات ناسفة ببغداد

تمكن خبراء مكافحة المتفجرات العراقية في محافظة الأنبار من معالجة عجلة مفخخة تحمل 12 برميلا تحتوي على مواد متفجرة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكرت وزارة الداخلية- في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- أن المعالجة تمت من قبل فريق متخصص بعد ورود نداء يفيد بوجود أجسام غريبة موجودة تحت حطام أحد المنازل. من قبل فريق متخصص بعد ورود نداء يفيد بوجود أجسام غريبة موجودة تحت حطام أحد المنازل. وأشارت إلى أن خبراء مديرية مكافحة المتفجرات تمكنوا من معالجة عبوات ناسفة محلية الصنع صغيرة الحجم تحتوي بداخلها على مادة شديدة الانفجار نوع C4 داخل إحدى العمارات السكنية في العاصمة بغداد. الصنع صغيرة الحجم تحتوي بداخلها على مادة شديدة الانفجار نوع C4 داخل إحدى العمارات السكنية في العاصمة بغداد. وفي السياق ذاته.. أعلن مصدر في شرطة نينوى عن أن مسلحين ينتمون لداعش فجروا بعبوة ناسفة شفلا يعمل ضمن مشروع مد أنابيب في قرية البيحوانية ضمن ناحية الشورة جنوب الموصل.

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