إيران تقرر فتح المزارات الدينية بعد عطلة العيد

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن حكومته قررت إعادة فتح أبواب المزارات الدينية بعد عطلة عيد الفطر مباشرة، مع مراعاة كل البروتوكولات الطبية وإجراءات الوقاية من قبل الزوار وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقال روحاني خلال اجتماعه برؤساء لجان مقر مكافحة فيروس كورونا في البلاد اليوم الخميس، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا انخفض في معظم أنحاء البلاد ما

عدا بعض المحافظات التي لم تراع مبادئ السلامة بشكل جيد.

وأضاف أنه "نظرا لإمكانية تعرضنا لموجة أخرى من الفيروس في الخريف المقبل حسب بعض الدراسات والتقارير العلمية، فإنه لا بد من مواصلة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي حتى ذلك الحين".

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وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس أن

حصيلة الإصابات بكورونا في البلاد اقتربت من 130 ألفا بعد تسجيل نحو 2400 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أنه لم ترصد أي إصابة جديدة في 12 إقليما، فيما سجلت 6 أقاليم إصابة واحدة فقط.

وكان وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، قد حذر في وقت سابق اليوم، من احتمال موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه في حال بلغت العدوى ذروتها مرة أخرى، فسيكون من الصعب السيطرة عليها مجددا.