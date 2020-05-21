باكستان : ارتفاع حصيلة إصابات كورونا إلى 49051 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في باكستان إلى 49051 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة

عن الإصابة بالفيروس 1037 حالة.



وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، الخميس، أن عدد الإصابات في

إقليم "البنجاب" بلغ 17382 حالة في حين وصل العدد في إقليم "السند" إلى 19924 حالة، مشيرة إلى أن هذين الإقليمين سجلا أعلى معدلات إصابة في أنحاء البلاد.