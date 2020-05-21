نشرة خاصة.. موجة حر تستمر لـ4 أيام في أكثر من 30 إقليما وعمالة

حذرت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، من أن عددا من أقاليم المملكة ستشهد، خلال الأيام المقبلة، ارتفاعا مهما في درجات الحرارة يستمر إلى الأسبوع المقبل.

وأشارت المديرية نفسها، في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي، إلى أن الظاهرة ستبدأ تدريجيا، انطلاقا من يوم غد الجمعة، في مناطق الوسط، والجنوب من المملكة، على أن تعرف ارتفاعا مهما، بين يومي السبت 24 ماي، إلى الثلاثاء 26 ماي.

وستهم موجة الحر المذكورة كلا من أقاليم أوسرد، ووادي الذهب، وأسا الزاك، وبوجدور، والسمارة، والعيون، وطانطان، وكلميم، وتارودانت، وسيدي سليمان، وسيدي قاسم.

وستهم الموجة أيضا عمالات وأقاليم: أكادير إداوتنان، وإنزكان آيت ملول، والخميسات، واليوسفية، وبرشيد، بن سليمان، تزنيت، خريبكة، الرحامنة، سطات، سيدي افني، سيدي بنور، شتوكة ايت بها، الفقيه بن صالح، قلعة السراغنة، مراكش، مكناس، وزان، والعرائش.