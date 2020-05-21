أونسا: إرجاع 3199 طنا من المواد الغذائية المستوردة لعدم مطابقتها لشروط السلامة

كشف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، اليوم الخميس، حصيلة عمله، خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2020، التي همت مراقبة أزيد من 8 ملايين طن من المنتجات الغذائية على المستوى الداخلي، والإستيراد والتصدير، والتي أفضت إلى إتلاف وإرجاع آلاف الأطنان من المواد المخالفة.

وجاءت هذه الحصيلة، أثناء 24048 عملية مراقبة، أفضت إلى إتلاف 4935 طنا، أو إرجاعها إلى عدم مطابقتها لمعايير السلامة الصحية، كما تم تحرير 375 محضر مخالفة، وإحالتهم على النيابة العامة من طرف مفتشي المكتب.

ويرجع سبب إتلاف، وإرجاع هذه المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، وفقا “لأونسا” ذاته، لمصدرها المجهول، أو لعدم احترام ظروف الحفظ، والتخزين أو لانتهاء مدة الصلاحية، أو عدم احترام شروط العنونة…”

وشملت عمليات المراقبة على مستوى الاستيراد أزيد من 5.6 مليون طن من المنتجات الغذائية، وتم إرجاع 3199 طنا منها. أما فيما يخص أغراس النباتات تمت مراقبة أزيد من 21.2 مليون غرسة مستوردة تضمنت أغراس الفواكه الحمراء والأغراس المثمرة ونباتات الزينة.

كما قامت المصالح البيطرية لأونسا بمراقبة مختلف الحيوانات، التي تم استيرادها، منها 19117 رأسا من الأبقار، وأزيد من 3.2 مليون وحدة من كتاكيت دجاج اللحم، والديك الرومي، في حين تمت مراقبة أزيد من 1.1 طنا من المنتجات المعدة لتغذية الحيوانات.

أما على مستوى التصدير، فشملت المراقبة أزيد من 1.7 مليون طن من المنتجات الغذائية، ما أسفر عن إصدار 77156 شهادة صحية وشهادة الصحة النباتية.

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وقال المكتب إنه، بهدف تسهيل تصدير النباتات والمنتجات النباتية، رقمن عملية الإشهاد الصحي النباتي عند التصدير، حيث أصبح، ابتداء من شهر مارس 2020، تقديم الطلبات، والحصول على الشهادات الصحية يتم عبر النظام المعلوماتي للمكتب.

وفيما يخص منح التراخيص على المستوى الصحي، عالجت مصالح أونسا 730 طلبا، خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2020، تم على إثرها منح 328 ترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات، والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي، كما تمت مراقبة 1375 وحدة مرخصة، في إطار برنامج تتبع ومراقبة المقاولات والمنشآت الغذائية، للتأكد من احترامها للمعايير الصحية، حيث أسفرت عمليات المراقبة هذه عن تعليق الاعتماد الصحي لـ 21 منها، وسحبه بالنسبة إلى 30 أخرى، وبالإضافة إلى ذلك، تم منح 97 شهادة اعتماد للنقل الدولي، و3072 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني للمنتجات الغذائية سريعة التلف.

وراقبت مصالح أونسا خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة 348 وحدة لإنتاج الدواجن، ما أسفر عن تعليق الترخيص لـ 36 وحدة، وسحبه من 27 أخرى.

أما في إطار الحملات الوقائية، الرامية إلى حماية الرصيد الحيواني الوطني من الأمراض الحيوانية، فإن المصالح البيطرية للمكتب بالتعاون مع الأطباء البياطرة الخواص، المفوضين، لقحت 2.3 مليون رأس من الأبقار، و4,5 مليون رأس من الأغنام، والماعز ضد مرض الحمى القلاعية، علاوة على تلقيح أزيد من 19,8 مليون رأس من الأغنام، والماعز ضد مرضي الجدري، وطاعون المجترات الصغيرة.

كما تمت رقمنة مليون رأس من الأبقار، وأزيد من 4900 رأس من الإبل، خلال الفترة نفسها. كما تم تلقيح أزيد من 2.8 مليون وحدة من الدجاج البياض ضد مرض سالمونيلا الدجاج خلال هذه الفترة.