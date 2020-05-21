عدد المتعافين من كورونا في العالم يتجاوز عتبة 2 ملايين والمصابون فوق 5 ملايين

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد covid-19 حول العالم، اليوم الخميس، ليتجاوز 5 ملايين شخص وفق أرقام موقع “وورلد ميتر”.

وحسب المصدر ذاته، فإن عدد المصابين بلغ ملايين و109 آلاف شخص حتى الساعة 11 بالتوقيت العالمي، توفي منهم 330 ألفا و106 أشخاص، فيما تجاوز عدد المتعافين 2 ملايين و38 ألف شخص.

وحسب ترتيب البلدان، التي سجلت أكبر عدد من الإصابات لاتزال الولايات المتحدة أكثر البلدان تضررا بنحو مليون و593 ألف حالة إصابة و94 ألف قتيل.

تليها روسيا، التي التحقت، أخيرا، بقائمة الدول الأكثر تضررا جراء الوباء وسجلت بها أكثر من 317 ألف حالة إصابة و3099 حالة وفاة حتى الآن، وكذلك الشأن بالنسبة إلى البرازيل بأكثر من 293 ألف حالة إصابة، و18 ألف وفاة حتى الآن.

وسجلت إسبانيا أكثر من 279 ألف حالة إصابة، توفي منها 27 ألفا، وبريطانيا، التي أصيب فيها 248 ألفا توفي منهم إلى حدود الآن 35 ألفا، وإيطاليا التي أصيب فيها 227 ألفا، توفي منهم 32 ألفا، وتليها فرنسا، التي أصيب فيها 181 ألفا، توفي منهم 28 ألفا، وألمانيا، التي أصيب فيها 178 ألفا، توفي منهم 8270 شخصا.