“مشيتي فيها” يودع السباق الرمضاني قبل الأوان.. والقناة الثانية “ترقع” بحلقات من الموسم الماضي

لاحظ مشاهدو القناة الثانية، في الأيام الـ3 الأخيرة، غياب برنامج الكاميرا الخفية “مشيتي فيها 5″، وتعويضه بحلقات قديمة من البرنامج نفسه، والتي كانت قد عرضت السنة الماضية في موسمه الرابع.

والظاهر أن برنامج الكاميرا “مشيتي فيها” لم يكمل تصوير حلقات لكل أيام رمضان، خصوصا أن ظروف الاستعدا للموسم الرمضاني، خلال العام الجاري، كانت غير عادية، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

واختارت القناة الثانية حلقات معينة من مقالب السنة الماضية، لبثها في بقية أيام رمضان، إذ بثت حلقة شاركت فيها الممثلة جليلة التلمساني، والأخرى لثنائي الغناء سومادينا، وحلقة، اليوم الأربعاء، حضرت فيها بشرى أهريش.

وتربع برنامج المقالب “مشيتي فيها”، منذ بداية الموسم الرمضاني على صدارة تصنيف البرامج المغربية الأكثر مشاهدة، بل إنه حقق، في العام الجاري رقما، لأول مرة تسجله التلفزة المغربية في تاريخها، ببلوغ حلقته الأولى ما يفوق 14 المليون مشاهدة.

وعلى الرغم من النجاح على مستوى الأرقام، إلا أن برنامج الكاميرا الخفية “مشيتي فيها”، يجد انتقادات واسعة، وتشكيكا في حقيقة المقالب، خصوصا مع وقوع أخطاء في الإخراج ترجح هذه الفرضية بقوة.