عاجل.. حكومة سبتة المحتلة: عملية ترحيل المغاربة العالقين في المدينة تنطلق غدا

أعلنت حكومة مدينة سبتة المحتلة، اليوم الخميس، أن ترحيل أول مجموعة من المغاربة العالقين في المدينة، سيتم غدا الجمعة.

وقالت حكومة المدينة المحتلة، إنها تبعا لمحادثاتها مع السلطات المغربية في مدينة تطوان، توصلت إلى اتفاق بترحيل أول مجموعة من المغاربة العالقين، غدا الجمعة.

وحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن حكومة المدينة المحتلة دعت المغاربة العالقين في المدينة إلى انتظار توسيعها لمعطياتها حولهم، قبل أن يتم تحديد أول المستفيدين من رحلة العودة.

حكومة المدينة المحتلة لم تكشف أعداد العائدين المغاربة، المرتقب ترحيلهم، غدا، الذين لا يزالون موزعين بين المباني الخاصة، والملاجئ، وحتى المساجد.

يذكر أنه، منذ أيام، وقفت الحافلات المغربية على مشارف المدينة المحتلة، وتم تجهيز فنادق، ومراكز للإيواء في مدينة الفنيدق القريبة من المعبر الحدودي، استعدادا للحجر الخاص بالعائدين، غير أن العملية تعثرت.