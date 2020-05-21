والدة كزينة عويطة رفقتها في فيديو كليب جديد- فيديو

أطلقت الفنانة كزينة عويطة فيديو كليب جديد لعملها “Love You Mom”، الذي تقدمه هدية لوالدتها بمناسبة عيد الأم، الذي تختلف تواريخ الاحتفال به من دولة إلى أخرى، إلا أن غالبيتها تصادف شهر ماي الحالي.

وحضرت العداءة السابقة، وبطلة التكواندو في الولايات المتحدة الأمريكية، خديجة سخير، والدة كزينة عويطة، في الكليب، بشكل موات لكلمات الأغنية.

وحاولت كزينة التعبير عن حجم الحب الكبير، الذي يجمعها بوالدتها، التي سبق أن قالت عنها إنها داعمة لها، منذ بدايتها، ماديا، ومعنويا، وهي المعجبة رقم 1 بموهبتها، رفقة والدها العداء السابق، سعيد عويطة.

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ويشار أن عيد الأم بالمغرب، يحل في آخر يوم أحد من شهر ماي الحالي، الذي يصادف آخر يوم من الشهر الخامس.

يذكر أن كزينة عويطة حرصت على تقديم المساعدة للعائلات المحتاجة في شهر رمضان الحالي، حيث ساهمت في عملية التبرع لأزيد من 200 أسرة منها أسر فنانين في وضعية اجتماعية صعبة.