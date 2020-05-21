تشلسي يسمح لكانتي بالتغيب عن التدريبات بسبب تخوفه من كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن سماحه للاعب الوسط للنادي، نغولو كانتي، بالتغيّب عن التدريبات التي سيعود النادي إلى إجراءها، موضحًا كانتي أن قراره يعود لسبب تخوفه من الإصابة بفيروس كورونا.

واكتفى النادي اللندني في اتصال مع وكالة فرانس برس، بالتأكيد أن "صحيفة ‘ذا تلغراف‘ التي كانت أول من كشفت هذه المعلومات، وصفت الوضع بشكل صحيح".

وخاض كانتي تدريبات اليوم الأول لفريقه الثلاثاء بعدما جاءت نتيجة الفحص الذي خضع له سلبية، لكن التقارير تشير إلى أن اللاعب أبدى مخاوف من معاودة التدريبات إلى جانب زملائه، وبالتالي حصل على الضوء الأخضر من النادي والمدرب فرانك لامبارد للغياب عن تدريبات أمس الأربعاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي اللندني سمح لكانتي (29 عاما) بمواصلة التمارين الفردية في منزله، من دون أن يحدد موعدا للعودة إلى التدريبات الجماعية مع زملائه.

وتعرض كانتي، أحد أفراد المنتخب الفرنسي الفائز بمونديال 2018 في روسيا، إلى حالة إغماء قبل سنتين عندما سقط على الأرض خلال إحدى الحصص التدريبية في مقر كوبهام الخاص بناديه، لكن الفحوصات الطبية التي خضع لها لم تظهر أي مشكلة في القلب.

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لكن شقيقه الأكبر نياما توفي بسبب ذبحة قلبية قبل أسابيع من مونديال 2018، كما خسر والده عندما كان في الحادية عشرة من عمره.

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي أول من أمس الثلاثاء، عن تسجيل ست حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الأندية، بعد إجراء 748 فحصا.

وتوقفت منافسات كرة القدم في إنجلترا، كغيرها من غالبية الأحداث الرياضية حول العالم، منذ منتصف آذار/ مارس مع تفشي وباء "كوفيد-19".

وتأمل الرابطة والأندية في التمكن من معاودة المباريات من دون جمهور اعتبارا من حزيران/ يونيو المقبل.

وتتبقى تسع مراحل من الدوري الممتاز لهذا الموسم. وكان تشلسي يحتل المركز الرابع في الترتيب (آخر المراكز المؤهلة رسميا لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل)، بفارق 34 نقطة عن المتصدر ليفربول، وبثلاث نقاط فقط أمام مانشستر يونايتد الخامس.