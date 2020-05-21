رئيس الوزراء الفلسطينيّ: سمعنا عن المساعدات الإماراتية من الجرائد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكّد رئيس الوزراء الفلسطينيّ، محمّد إشتيّة، أن حكومته رفضت، اليوم، الخميس، استلام مساعدات طبيّة إماراتيّة، قائلا "لا علم لنا عن هذا الموضوع، وفقط سمعنا به في الجرائد، ولم يتم تنسيقه معنا لا من قريب ولا من بعيد، لا مع سفيرنا في الإمارات، ولا معنا هنا".

وأضاف إشتيّة، في تسجيل صوتيّ، "لذلك لا علم لنا بهذه المساعدات، فقط سمعنا بأن طائرة إماراتية، جاءت إلى مطار اللد، ولكن لم ينسق معنا في أمرها".

وهو ما أكّدته وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، للصحافيين، خلال إطلاق حملة للحماية من فيروس كورونا، في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، "لم ينسق معنا بشأن المساعدات الطبية الإماراتية، ونرفض استقبالها دون التنسيق معنا".

وادّعت "نحن دولة ذات سيادة، يجب أن يُنسق معنا".

بدوره، قال مصدر فلسطيني، رفض الكشف عن هويته، لوكالة "الأناضول" إنّ شحنة المساعدات الطبية الإماراتية وصلت مدينة تل أبيب، بالتنسيق مع المنسق الأممي لعمليّة السلام نيكولا ملادينوف، ودون التنسيق مع السلطة الفلسطينية.

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بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة أنّ التنسيق كان بين إسرائيل والإمارات مباشرة.

وأضاف المصدر "تأتي الشحنة في سياق التطبيع العربي مع إسرائيل، وهو ما نرفضه".

وحطت يوم الثلاثاء الماضي، في مطار بن غوريون الإسرائيلي طائرة إماراتية محمّلة بمساعدات للفلسطينيين لمواجهة فيروس كورونا.

والرحلة أول رحلة طيران يعلن عنها بين الإمارات وإسرائيل، اللتين لا تقيمان علاقات دبلوماسية.

وباستثناء مصر والأردن، لا تقيم الدول العربية علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل، ورغم ذلك، زادت وتيرة التطبيع خلال الفترة الأخيرة بأشكال متعددة، عبر مشاركات إسرائيلية في نشاطات رياضية وثقافية تقيمها دول عربية، مثل الإمارات.