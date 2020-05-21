اليمن.. خفر سواحل حضرموت يحبط كمية كبيرة من المواد المخدرة

الخميس 21 مايو 2020

تمكن أفراد نقطة عسد الفاي التابعة لقوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت، الثلاثاء، من ضبط سيارة على متنها كميات كبيرة من المواد المخدرة.



وذكرت مصادر، أن " الأجهزة الأمنية ضبطت يوم الثلاثاء، سيارة نوع "كراون" على متنها تسعة أشخاص، وبحوزتهم كمية من مادة الحشيش المخدر"، مضيفة أن المهربين قدموا من محافظة المهرة.

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وتعد هذه الكمية المضبوطة البالغة نحو ثلاثة كيلو جراما الأكبر على الإطلاق، منذ تولي "عسد الفاي" مسؤولية تأمين المدخل الشرقي لحضرموت.

وسلّمت قيادة قوات خفر السواحل المهربين والمضبوطات إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، لاستكمال الاجراءات القانونية الرادعة.