الخميس 21 مايو 2020

أعلن سلاح البحرية الأمريكي، الخميس، إغلاق قاعدة "كوربس كريستي" بولاية تكساس على خلفية حادث إطلاق نار.



وبحسب سلاح البحرية الأمريكي فإن إطلاق النار بالقاعدة العسكرية أسفر عن تحييد منفذ الحادث وإصابة أحد أفراد البحرية.

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وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أخلت قاعدة باتريك الجوية بولاية فلوريدا الأمريكية، المنطقة بعد تهديد بوجود قنبلة.

حينها، أوضحت قاعدة باتريك، في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن السلطات تحقق في البلاغ.

يذكر أن التهديد لقاعدة باتريك جاء بعد ساعات من حادث إطلاق نار في قاعدة بينساكولا الجوية البحرية بولاية فلوريدا، أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم مطلق النار وإصابة ثمانية.