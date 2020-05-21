أمريكا تطلب 300 مليون جرعة لقاح كورونا

الخميس 21 مايو 2020

قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في أمريكا، الخميس، إن الحكومة الأمريكية طلبت 300 مليون جرعة من لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 تقوم شركة أسترا زينيكا وجامعة أوكسفورد بتطويره وتأمل في أن تكون أول جرعات جاهزة بحلول أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠٢٠.



وقال وزير الصحة الأمريكي أليكس أزار في بيان "هذا العقد مع أسترا زينيكا يعد خطوة كبرى... صوب لقاح آمن وفعال ومتاح على نطاق واسع بحلول 2021"، وفقا لرويترز.

من ناحية أخرى، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستتبرع بمئتي جهاز تنفس لمساعدة روسيا في مكافحة فيروس كورونا المستجد بعد أسابيع قليلة من إرسال موسكو معدات مماثلة لنيويورك.

وكشف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن المبادرة بنشر صورة على تويتر تظهر طائرة شحن عسكرية تحمل علما أميركيا وصناديق عليها شعار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

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وكتب في التغريدة "إن الولايات المتحدة منحت الشعب الروسي مئتي جهاز تنفس أمريكي الصنع للمساعدة في محاربة كوفيد-19". وأضاف "قدمنا أكثر من 15 ألف جهاز تنفس إلى أكثر من 60 دولة ونبقى رائدين في مكافحة هذا الوباء عالميا".

و لم تحدد وزارة الخارجية موعد تسليم الشحنة إلى روسيا، التي شهدت ارتفاعا حادا في عدد الإصابات.

وتُذكر الصورة بأخرى نشرتها روسيا لشحنة من الأقنعة وأجهزة التنفس وصلت في الأول من نيسان/إبريل إلى نيويورك التي كانت بؤرة الوباء حينها في الولايات المتحدة. ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللفتة بأنها "لطيفة للغاية".

وخشيت السلطات الأمريكية من نقص كبير في أجهزة التنفس في بداية الأزمة، ولكن بعد تسريع الإنتاج، عرض ترامب على عدة دول شرائها.