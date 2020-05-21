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شكرا لقرائتكم خبر عن "طيران الإمارات" يستأنف رحلاته عبر مطار دبي الدولي والان مع التفاصيل
الخميس 21 مايو 2020
أكدت مطارات دبي اليوم الخميس، استعدادها وجهوزيتها لدعم استئناف العمليات المجدولة لطيران الإمارات عبر مطار دبي الدولي. مشيرة إلى أن جميع الرحلات الجوية ستنطلق من المبنى3 في المطار.
هذا ويتعين على المسافرين ارتداء وسائل الحماية الشخصية المناسبة والوصول إلى المطار قبل أربع ساعات من موعد رحلتهم (ليس أكثر من أربع ساعات) لإتاحة المزيد من الوقت لتدابير السلامة والامن.
ولأجل الحفاظ على متطلبات السلامة العامة والتباعد الجسدي، لن يُسمح للمسافرين الذين ليس لديهم تذاكر مؤكدة والركاب الذين لا يحملون وسائل الوقاية الشخصية المناسبة، بدخول مباني المطار.
ويجب أن يكون المسافرون على دراية أيضًا بمواعيد حظر التجول وأن يكون لديهم تذكرة سفر للعرض على افراد شرطة دبي اذا طُلب منهم ذلك.
وبينت مطارات دبي، أنه تم تنفيذ إجراءات احترازية في جميع أنحاء المطار للحفاظ على صحة وسلامة العملاء والموظفين.
وتشمل هذه التدابير زجاج وقائي عند تسجيل الوصول ومنافذ الجوازات والفحص الحراري وعلامات التباعد الجسدي وزيادة مستويات التعقيم وفقًا للمعايير الدولية التي وضعتها السلطات المعنية.
وسيكون هناك بعض المطاعم والمقاهي ومحلات البيع بالتجزئة مفتوحة ومتاحة لخدمة المسافرين.
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