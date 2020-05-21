شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار "أمفان" يودي بحياة 72 هندياً والان نبدء بالتفاصيل

لقي 72 شخصا حتفهم جراء الإعصار "أمفان"، أحد أقوى العواصف التي ضربت جنوب آسيا خلال الأعوام القليلة الماضية، في ولاية غرب البنغال بالهند، حسبما قالت رئيسة وزراء الولاية ماماتا بانيرجي. وقالت بانيرجي خلال اجتماع للنظر في جهود الإغاثة من الكارثة إن 17 حالة من الوفيات بالولاية وقعت في العاصمة الإقليمية كولكاتا. كما أعلنت عن تقديم تعويضات لأسر الضحايا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعصار "أمفان" يودي بحياة 72 هندياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.