شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. إصابات كورونا تكسر حاجز الـ 1000 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في لبنان اليوم الخميس تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1024 حالة. وقالت الوزارة في بيان،إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس "ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 26 حالة وفاة". وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 663 .

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