شكرا لقرائتكم خبر عن 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المغرب اليوم عن تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدى الوباء الى 7185. وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات ارتفع إلى 196 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في المجموع 4212 بعد تعافي 114 شخصا آخرين، وتم أيضا استبعاد 104705 حالة بعد الكشف المخبري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.