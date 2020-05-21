شكرا لقرائتكم خبر عن "جامعة الدول " تجدد رفضها التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية العربية والان نبدء بالتفاصيل

تؤكد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على ما تتضمنه قرارات مجلس جامعة الدول العربية الصادرة على مستوى القمة أو على المستوى الوزاري بشأن إدانة ورفض التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية سواء من خلال التدخل المباشر أو عن طريق وكلاء إيران في المنطقة الأمر الذي يُشكل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين.

ويأتي تجديد الأمانة العامة على هذا الموقف في ضوء استمرار السلوك العدائي والتصرفات الاستفزازية الإعلامية من جانب إيران، والتي كان آخرها تعمد إظهار عدد من أعلام ورايات الميليشيات والحركات المسلحة التي ترعاها وتمولها وتدعمها إيران في ظهور إعلامي لمسئول رفيع المستوى بالحرس الثوري الإيراني.

وفي هذا الصدد تؤكد الأمانة العامة على ضرورة أن تكون علاقات إيران بالدول العربية قائمة على احترام مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك مبدأ حُسن الجوار وسيادة الدول والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها بأي شكل من الأشكال والكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تقويض الثقة وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، خاصة في مرحلة يمر فيها العالم بأخطر أزمة إنسانية.