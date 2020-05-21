السعودية عن تحقيقات قاعدة فلوريدا العسكرية: سنحارب الإرهاب أينما وجد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت السعودية، الخميس، أنها لن تدع الإرهابيين ينتصرون، ولن تسمح لأعمال الكراهية أن تستمر في إشارة إلى نتائج تحقيقات الهجوم على قاعدة جوية أمريكية في ولاية فلوريدا.

وأشارت المملكة، في بيان لسفارتها بواشنطن، إلى أن الشراكة السعودية الأمريكية، تعد واحدة من الركائز الأساسية للجهود العالمية لتفكيك الشبكات الإرهابية مثل القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

وأعلنت السلطات الأمريكية نتائج التحقيق في الهجوم الذي وقع يوم 6 ديسمبر/ كانون الأول بالقاعدة الجوية في بنساكولا بولاية فلوريدا.

وعقب مؤتمر صحفي عقده النائب العام الأمريكي وليار بار، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالية كريتسوفر راي، أكدت السفارة السعودية في بيانها التزام المملكة بمحاربة قوى الشر أينما وجدت، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ولفت البيان إلى أن التعاون الوثيق بين الرياض وواشنطن في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، أسهم في إنقاذ الأرواح في البلدين وفي العديد من الأماكن الأخرى، وجعل العالم مكانًا أكثر أمانًا.

وقال البيان: "إن هذا الهجوم يؤكد أن المتطرفين والإرهابيين الذين يهددون دولتينا، لن يتوقفوا في جهودهم لاستهداف الأبرياء".

وأضاف: "في هذه اللحظة بالذات، يحاول تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش والجماعات المتطرفة الأخرى استخدام التحدي غير العادي الذي يمثله وباء كوفيد-19، لنشر أفكارهم المتطرفة، والعمل على زيادة حجم تهديداتهم".

وتابع: "علينا البقاء متيقظين وألا نتخلى عن الجهود المشتركة لمواجهة الإرهاب"، لافتا الانتباه إلى أن المملكة تضررت من هجمات الإرهابيين الذين استهدفوا المواطنين والأفراد العسكريين السعوديين، وتجاوز ذلك ليستهدفوا أقدس البقاع الإسلامية في المملكة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ونبه إلى أنه "بحسب إشارة المدعي العام وليام بار، فقد تعاونت السعودية بشكل كامل مع السلطات الأمريكية في التحقيق، وأن المملكة مستمرة في تقديم الدعم الكامل للسلطات الأمريكية في هذا المجال، كما أن التنسيق مستمر مع شركائنا الأمريكيين للعمل على حماية المواطنين السعوديين والأمريكيين بشكل أفضل تجاه التهديدات الإرهابية".

وأضافت السفارة في بيانها: "لهذا السبب التزمت المملكة باستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، حيث يوجد مقر القاعدة في شبه الجزيرة العربية".

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وجددت المملكة التأكيد على عزمها عدم السماح بأن يصبح اليمن ملاذاً آخر للمنظمات الإرهابية العالمية، وذلك من خلال العمل المكثّف مع الولايات المتحدة.

وأوضحت أنه في شهر يونيو /حزيران الماضي، حققت القوات السعودية انتصارًا كبيرًا في مكافحة الإرهاب من خلال القبض على المدعو (أبو أسامة المهاجر)، زعيم تنظيم داعش في اليمن في عملية خاصة في شرق اليمن.

وأكدت السفارة السعودية في واشنطن، أن المملكة ستواصل استخدام كل الوسائل المتاحة لها لمواجهة أفراد وأفكار وتمويل المنظمات الإرهابية التي تمكّن القاعدة في شبه الجزيرة العربية وغيرها من تجنيد الأتباع وتهديد المجتمعات والدول.

ونوهت إلى أنه "من المهم الإشارة أن التدريب العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة للأفراد العسكريين السعوديين، مكّن الجنود والطيارين والبحّارة من القتال جنبًا إلى جنب مع نظرائهم الأمريكيين ضد الأعداء المشتركين".

وشددت على أن ما يقرب من 28000 سعودي، خضعوا للتدريب العسكري في الولايات المتحدة على مدار عدة عقود.

وأعربت السفارة عن خالص تعازيها للشعب الأمريكي في المأساة التي وقعت في ديسمبر/كانون الأول في بنساكولا بولاية فلوريدا.

كانت السفيرة السعودية لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر آل سعود قد زارت القاعدة البحرية في بينساكولا بولاية فلوريدا بعد حادث إطلاق النار التي تعرضت له القاعدة.

وقبلها، أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًّا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبَّر فيه عن تلقيه ببالغ الحزن والأسى خبر إطلاق أحد الطلبة السعوديين النار في ولاية فلوريدا.