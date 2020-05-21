الجيش الليبي: أردوغان يخطط لاحتلال بلادنا منذ فترة طويلة

الخليج 365 - رضا شعبانالخميس 2020/5/21 04:14 م بتوقيت أبوظبي
اتهم المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتخطيط لاحتلال بلاده منذ فترة طويلة.
وقال المسماري، في مؤتمر صحفي الخميس، إن مصانع السلاح في تركيا تعمل منذ فترة طويلة على اختبار آليات ومدرعات لتحقيق أغراض أردوغان في ليبيا.
وأشار إلى أنه منذ مايو/أيار 2019 وأردوغان يضخ الأسلحة والآليات التركية إلى العاصمة طرابلس غير عابئ بالقرارات الدولية التي تحظرتصدير السلاح لليبيا.
ولفت المتحدث باسم الجيش الليبي إلى أن أردوغان لم يحترم كل المبادارت السياسية التي تهدف للحل في بلاده.
وأكد المسماري أن أردوغان يمارس البلطجة علنا على الاتحاد الأوروبي ويبتزه بالهجرة غير الشرعية علاوة على تهديده للقارة العجوز بالإرهابيين.
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