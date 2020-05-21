إيران تعلن إصابة 10 آلاف من العاملين في الصحة بفيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

نقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء عن نائب وزير الصحة اليوم الخميس قوله إن نحو عشرة آلاف من العاملين في قطاع الصحة في البلاد أصيبوا بفيروس كورونا.

وتواجه الخدمات الصحية في إيران، البلد الأكثر تضررا من مرض كوفيد-19 في الشرق الأوسط، ضغوطا شديدة في ظل تسجيل 7249 وفاة و129341 حالة إصابة بالفيروس. وقالت وزارة الصحة في أبريل نيسان إن ما يربو على 100 من العاملين في الصحة توفوا بالمرض.

ولم يرد المزيد من التفاصيل بشأن حالات الإصابة بين العاملين في قطاع الصحة.

وقال التلفزيون الرسمي إن وزير الصحة سعيد نمكي ناشد السكان اليوم الخميس تجنب السفر خلال عطلة عيد الفطر لتفادي احتمال حدوث موجة جديدة من العدوى.

ونقل عنه التلفزيون قوله "أحثكم على عدم السفر خلال العيد. فمن المؤكد أن هذه الرحلات تعني حالات عدوى جديدة... على الناس ألا يسافروا إلى المناطق شديدة الخطورة أو منها".

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وأشار نمكي إلى أن السفر خلال عطلة العيد قد يؤدي إلى تجاهل قواعد التباعد الاجتماعي وموجة جديدة من كوفيد-19.

وأضاف "حوالي 90 في المئة من السكان في مناطق كثيرة لم يصابوا بالمرض. وفي حالة انتشار المرض من جديد سيكون من الصعب جدا عليّ وعلى زملائي السيطرة عليه".

وذكر تقرير لمركز أبحاث تابع للبرلمان أن حصيلة الإصابات والوفيات الفعلية في إيران قد تكون مثلي التي أعلنتها وزارة الصحة.