خط الدفاع الأول في إيران أكثر المصابين بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

نقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء عن نائب وزير الصحة اليوم، قوله إن نحو 10 آلاف من العاملين في قطاع الصحة في البلاد أصيبوا بفيروس كورونا.



وتواجه الخدمات الصحية في إيران، البلد الأكثر تضرراً من مرض كوفيد19 في الشرق الأوسط، ضغوطاً شديدة في ظل تسجيل 7249 وفاة و129 ألفاً و341 حالة إصابة بالفيروس. وقالت وزارة الصحة الشهر الماضي إن ما يربو على 100 من العاملين في الصحة توفوا بالمرض.

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وقال التلفزيون الرسمي، إن وزير الصحة سعيد نمكي ناشد السكان اليوم تجنب السفر خلال عطلة عيد الفطر لتفادي احتمال حدوث موجة جديدة من العدوى.

ونقل عنه التلفزيون قوله: «أحضكم على عدم السفر خلال العيد. فمن المؤكد أن هذه الرحلات تعني حالات عدوى جديدة... على الناس ألا يسافروا إلى المناطق شديدة الخطورة أو منها». وأشار نمكي إلى أن السفر خلال عطلة العيد قد يؤدي إلى تجاهل قواعد التباعد الاجتماعي وموجة جديدة من كوفيد19.

وأضاف: «نحو 90% من السكان في مناطق كثيرة لم يصابوا بالمرض. وفي حالة انتشار المرض من جديد سيكون من الصعب جداً عليّ وعلى زملائي السيطرة عليه».

وذكر تقرير لمركز أبحاث تابع للبرلمان أن حصيلة الإصابات والوفيات الفعلية في إيران قد تكون مثلي التي أعلنتها وزارة الصحة.