افتتاح مركز جديد لإجراء اختبارات «كوفيد ـ 19» في منطقة المصفح بأبوظبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

تواصل مرافق مبادلة للرعاية الصحية توحيد وتكثيف جهودها لدعم حكومة الإمارات في مواجهة فيروس «كوفيد ـ 19»، حيث أعلن مركز العاصمة للفحص الصحي، أحد مرافق شبكة مبادلة للرعاية الصحية عالمية المستوى، اليوم افتتاح مركز جديد لاختبارات وفحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد في منطقة المصفح في أبوظبي تحت إشراف الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» ويتميز المركز الجديد بطاقته الاستيعابية العالية التي تخوّله استقبال 3.500 مراجع، وذلك بما يتماشى مع توجيهات حكومة أبوظبي ومبادراتها الرامية لضمان بيئات عمل صحية ومستدامة.



وتم إطلاق مركز الفحص الجديد بالتعاون والتنسيق مع الخدمات العلاجية الخارجية وذلك بهدف دعم وتوسيع نطاق استراتيجية حكومة الإمارات العربية المتحدة نحو إجراء اختبارات وفحوصات طبية واسعة النطاق للكشف عن فيروس كوفيد - 19 لتشمل منطقة المصفح الصناعية.

وأوضح حسن جاسم النويس، نائب أول رئيس «مبادلة للرعاية الصحية» أن الظروف الراهنة تتطلب تظافر وتكاتف الجهود من جميع الأطراف لدعم الجهود الجبارة التي تبذلها حكومة الإمارات في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

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ولفت إلى أن افتتاح مركز الفحص الجديد بالتعاون مع الخدمات العلاجية الخارجية وشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" يأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها مرافق مبادلة للرعاية الصحية لتحقيق أهداف حملة #نعمل_نخلص التي أطلقتها شركة مبادلة لمساندة الجهود الوطنية التي تُبذل في هذه المرحلة ودعماً للتوجيهات الحكومية بتوسيع نطاق عمليات الفحص للكشف عن فيروس «كوفيد ـ 19» وتحييده.

ويأتي افتتاح مركز الفحص الجديد بالتزامن مع التوجيهات التي أطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لجميع المنشآت التجارية والصناعية بضرورة إجراء اختبارات وفحوصات لجميع العمال حرصاً على سلامتهم وسلامة جميع أفراد المجتمع.

ويُعد مركز العاصمة للفحص الصحي واحداً من أربع مرافق مشاركة في مشروع المسح الوطني، المبادرة الحكومية التي تستهدف اختبار 335,000 من السكان والموظفين في منطقة المصفح وزيادة وعيهم حول الإجراءات الوقائية التي يمكنها المساهمة في تقليل مخاطر العدوى إلى أدنى حد إلى جانب الخطوات التي يجب اتخاذها إذا في حال ظهور الأعراض.

من جهته، قال محمد حواس الصديد، المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية: "يسرنا التعاون مع "مبادلة للرعاية الصحية" ومركز العاصمة للفحص الصحي لتكثيف الدعم المقدم لمشروع المسح الوطني وذلك ضمن إطار التزامنا بتوسيع نطاق فحوصات واختبارات الكشف عن فيروس كوفيد – 19 على امتداد إمارة أبوظبي باعتبارها واحدة من الاستراتيجيات التي أثبتت فعاليتها في الحد من انتشار الوباء".

وتماشياً مع توجيهات دائرة الصحة في أبوظبي، سيقوم موظفو مركز العاصمة للفحص الصحي بإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لجميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، الذين يعانون من أعراض كوفيد - 19 مثل الحمى وضيق في التنفس والتهابات في الجهاز التنفسي العلوي.