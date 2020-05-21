السيسى يوجه بإطلاق أسماء شهداء الجيش والشرطة والأطباء على شوارع ومدارس بالمدن الجديدة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، اللواء أحمد العزازى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية، بإطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والمدراس فى المدن الجديدة، والمشروعات القومية من رجال الجيش والشرطة، وكذلك الأطباء، ليرد عليه قائلا:"تمام يافندم ومشرعات البشائر حصل فيها كده".

وأكد اللواء أحمد العزازى، خلال افتتاح مشروع بشائر الخير3 فى الإسكندرية، أن مشروع بشائر الخير 3 تشمل 3 مساجد وكنيسة و3 مدارس للمرحلة الابتدائية.

ويأتى مشروع بشاير الخير 3 استكمالاً لمشروع بشاير الخير 1 وبشاير الخير 2؛ ويعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطني منطقة "مأوى الصيادين" العشوائية، خاصة أن بشاير الخير 3 يضم قسمين، الأول منطقة الأهالى وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ تضم 200 عمارة سكنية بواقع 10 آلاف و 624 وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من 50 ألف مواطن من ذلك المشروع، حيث تم إنجاز المشروع في عامين ونصف العام؛ شارك فيه أكثر من 75 شركة مصرية.

ويضم القسم الثاني من المشروع منطقة استثمارية على مساحة 30 فدانا؛ تضم مجمع سينمات ومجمع بنوك؛ وعددا من قاعات متعددة الأغراض وعدد من الكافيهات ومحلات تجارية على طابقين وروف بإجمالي مساحات 39 ألف م٢ ومبنى مطاعم على طابقين وروف بإجمالي ٥.٦٥٤ م٢ ومحطة وقود على مساحة ٣٧٦٧ م٢ بالإضافة إلى مبنيين مطاعم وكافيهات على 3 أدوار وروف بمسطح ١٤٣٨٦ م٢ للمبنى بإجمالي مسطح المبنيين ٢٨ ألفا و٧٧٢ مترا.