السيسي يعلق عن إزالة مساجد محور المحمودية

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قرار إزالة المساجد على محور المحمودية لتطوير المحور، قائلا:"لما جينا نشيل الجوامع من على ترعة المحمودية، قالوا أنت أزاي تشيل الجوامع بيوت ربنا، طب وأنت أزاي تبني جامع في منطقة مش بتاعتك، وبنينا الجوامع مرة تاني، والإزالة يجب أنها متاخدش تراخيص تاني، ولما تيجي تقولي فيه مخالفة 1773 كان لازم تقبض على 1773".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروع بشائر الخير3:"المحافظ له سلطات تعطيها له الدولة والقانون وتوجيهي يأتي بتفعيل السلطات، الدولة لن تكون دولة بجد إلا بتنفيذ القانون وكلنا ننفذ القانون ملناش خيار تاني، الأمن مش أنك تمنع مجرم، الأمن أنك تمنع فاسد". حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

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ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتتاح المرحلة الثالثة من مشروع "بشائر الخير" في محافظة الاسكندرية.



ويأتى مشروع بشاير الخير 3 استكمالاً لمشروع بشاير الخير 1 وبشاير الخير 2؛ ويعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطني منطقة "مأوى الصيادين" العشوائية، خاصة أن بشاير الخير 3 يضم قسمين، الأول منطقة الأهالى وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ تضم 200 عمارة سكنية بواقع 10 آلاف و 624 وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من 50 ألف مواطن من ذلك المشروع، حيث تم إنجاز المشروع في عامين ونصف العام؛ شارك فيه أكثر من 75 شركة مصرية.

ويضم القسم الثاني من المشروع منطقة استثمارية على مساحة 30 فدانا؛ تضم مجمع سينمات ومجمع بنوك؛ وعددا من قاعات متعددة الأغراض وعدد من الكافيهات ومحلات تجارية على طابقين وروف بإجمالي مساحات 39 ألف م٢ ومبنى مطاعم على طابقين وروف بإجمالي ٥.٦٥٤ م٢ ومحطة وقود على مساحة ٣٧٦٧ م٢ بالإضافة إلى مبنيين مطاعم وكافيهات على 3 أدوار وروف بمسطح ١٤٣٨٦ م٢ للمبنى بإجمالي مسطح المبنيين ٢٨ ألفا و٧٧٢ مترا.