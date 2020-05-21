السيسي يوجه وزير النقل بإخلاء مساكن محور الألمونيوم وتعويض الأهالي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير النقل كامل الوزير بأخلاء ألفين وحدة متعارضة ما بين محور الألمونيوم على أن يدفع ثمنها للأهالى ،من أجل تطوير الأرض وتسكين الأهالى " إخلى مساكن محور الألمونيوم وإدفع تمنها للأهالى"

وأضاف خلال كلمته فى احتفالية افتتاح المرحلة الثالثة من مشروعات "بشائر الخير" بمحافظة الإسكندرية، أنه يوجد استحالة فى رصد كافة ارقام الاصابات بفيروس كورونا.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، مشروع التطوير الحضاري، مأوي الصيادين "بشاير الخير 3" بمدينة الإسكندرية، ويأتى مشروع بشاير الخير 3 يأتى استكمالاً لمشروع بشاير الخير 1 وبشاير الخير 2؛ ويعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطني منطقة "مأوى الصيادين" العشوائية، خاصة أن بشاير الخير 3 يضم قسمين، الأول منطقة الأهالى وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة ؛ تضم 200 عمارة سكنية بواقع 10 الاف و 624 وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من 50 الف مواطن من ذلك المشروع، حبث تم إنجاز المشروع في عامين ونصف العام؛ شارك فيه أكثر من 75 شركة مصرية.

ويضم القسم الثاني من المشروع منطقة استثمارية على مساحة 30 فدانا؛ تضم مجمع سينمات ومجمع بنوك؛ وعدد من قاعات متعددة الأغراض وعدد من الكافيهات ومحلات تجارية على طابقين وروف بإجمالي مساحات 39 ألف م٢ ومبنى مطاعم على طابقين وروف بإجمالي ٥.٦٥٤ م٢ ومحطة وقود على مساحة ٣٧٦٧ م٢ بالإضافة إلى مبنيين مطاعم وكافيهات على 3 أدوار وروف بمسطح ١٤٣٨٦ م٢ للمبنى بإجمالي مسطح المبنيين ٢٨ ألفا و٧٧٢ مترا.



والمنطقة الاستثمارية تضم ١٦ بلوك استثماري يشمل البلوك الواحد دورين تجاري أرضي محلات والأول مول بإجمالي مساحة ٢٨ ألف متر مربع و١٢ دور سكني بإجمالي ١٥٣٦ وحدة سكنية تبلغ مساحة الوحدة السكنية ٩٠ مترا، كما يضم ١١ قاعة متعددة الاغراض من بينهم ٨ قاعات بمسطح حوالي ١٠٠٠ متر مربع و٣ مسطح حوالي ٢٠٠٠ متر مربع ، بالإضافة إلى ٣٩ مسطحا تجاريا مختلف المساحات بمتوسط ١٧٥ متر مربع بالواجهة الأمامية أسفل قاعات الأفراح، و٦٤ مسطح تجاري مختلف المساحات بمتوسط ٣٠ متر مربع بالواجهة الخلفية أسفل قاعات الأفراح وألف باكية جراج انتظار سيارات.